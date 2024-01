First Northwest Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich First Northwest ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite, welche das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt 4,25 Prozent und liegt damit 1,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Daher erhält First Northwest eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie um 14,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs um 13,47 Prozent darüber. Somit erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Northwest liegt bei 15, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.