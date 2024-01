First Northwest Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von First Northwest in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält First Northwest daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von First Northwest liegt bei 1,74 Prozent, was 137,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von First Northwest bei 12,71 USD, während der aktuelle Kurs bei 15,5 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +21,95 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 14,61 USD, was einer Distanz von +6,09 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte First Northwest in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,49 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche durchschnittlich um 2,04 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +5,45 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von First Northwest um 3,19 Prozent unter dem Durchschnittswert von 10,69 Prozent. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.