First Niles, tut es schon wieder!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der First Niles als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Niles-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 100, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Unsere Analysten haben auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen zur Einschätzung der Aktienkurse betrachtet. Dabei hat sich gezeigt, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie hinsichtlich der Stimmung die Einstufung "Gut".

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet First Niles derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 136,33 Prozentpunkte (2,3 % gegenüber 138,62 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".