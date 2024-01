First Niles Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Diskussionen rund um First Niles auf den sozialen Medien geben ein Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Die Dividendenrendite von First Niles beträgt derzeit 2,3 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,97% in der Kategorie "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Mit einer Differenz von lediglich 136,68 Prozentpunkten ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz um First Niles wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hatte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für First Niles die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der First Niles liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 67, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeodnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".