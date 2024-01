First Niles Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von First Niles in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich First Niles gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) erscheint die Aktie von First Niles aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,05, was einem Abstand von 17 Prozent zum Branchen-KGV von 15,4 entspricht. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von First Niles derzeit um -2,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,99 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich für Anleger in die Aktie von First Niles eine Dividendenrendite von 2,3 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen geringeren Ertrag von 136,53 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.