First National /VA Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von First National -Va eine Rendite von 31,48 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von 1,55 Prozent konnte First National -Va mit 29,94 Prozent deutlich zulegen. Aufgrund dieser ausgezeichneten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist First National -Va derzeit eine Rendite von 3,26 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 % für "Handelsbanken". Hier erhält die Aktie aufgrund der Differenz von lediglich 135,71 Prozentpunkten eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die First National -Va-Aktie liegt bei 62,1, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First National -Va-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 17,25 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,15 USD liegt, was einer Abweichung von +22,61 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie somit als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 19,63 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+7,74 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren Bewertung der Aktie mit einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die First National -Va-Aktie also in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.