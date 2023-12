First National /VA Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "First National":

Der Aktienkurs von First National -Va hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,95 Prozent erzielt, was 0,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,84 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken", die eine mittlere jährliche Rendite von -2,42 Prozent aufweist, liegt First National -Va aktuell 9,37 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von First National -Va als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,82 insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 16,06 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von First National -Va beträgt derzeit 3,26 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,63 % im Bereich "Handelsbanken". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bezüglich First National -Va war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt kann die Aktie von First National -Va aufgrund ihrer Rendite, fundamentalen Analyse, Dividendenrendite und Anleger-Stimmung als positiv bewertet werden.