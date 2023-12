First National /VA Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "First National":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im Vergleich zu anderen Zeiträumen unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Dementsprechend erhält die First National -Va-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass die First National -Va derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 16,95 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (20,3 USD) um +19,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 18,83 USD entspricht einer Abweichung von +7,81 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,26 Prozent liegt First National -Va 135,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Handelsbanken". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von First National -Va mit 6,95 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -3,67 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt die Aktie mit 10,62 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.