First National Bank Alaska Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Dividendenrendite der First National Bank Alaska-Aktie liegt derzeit bei 6,53 %, was einen geringeren Ertrag von 132,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet. Somit fällt die Ausschüttungspolitik des Unternehmens niedriger aus und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der First National Bank Alaska in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie der First National Bank Alaska. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 195,85 USD, während der aktuelle Kurs bei 199,75 USD liegt. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) wird ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der First National Bank Alaska liegt derzeit bei 10,68 Euro, was 33 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 16. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut".