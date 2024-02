First National Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie von First National wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 9,54 liegt sie insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der bei 129,87 liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In den vergangenen 12 Monaten erreichte der Aktienkurs von First National eine Performance von 12,33 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +11,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, die im Durchschnitt nur um 0,67 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance von First National mit 9,22 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 3,11 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 6 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für First National vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Auch die Analyse des aktuellen Kurses von 40,18 CAD ergibt eine Prognose einer Entwicklung von 2,04 Prozent und ein mittleres Kursziel von 41 CAD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Aktuell können Investoren, die in die Aktie von First National investieren, eine Dividendenrendite von 6,49 % erzielen, was einem Mehrertrag von 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Diese leicht überdurchschnittliche Dividendenausschüttung führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.