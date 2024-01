First National Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Analysten schätzen die Aktie der First National auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 0 als gut, 6 als neutral und 0 als schlecht bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu First National. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 40,83 CAD, was einer Erwartung von 5,13 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 38,84 CAD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet First National im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Thrifts & Hypothekenfinanzierung eine Rendite von 6,49 % aus, was 0,01 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 6,51 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

In der technischen Analyse wird First National derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 37,81 CAD, und der aktuelle Aktienkurs von 38,84 CAD liegt um +2,72 Prozent darüber. Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der letzten 50 Tage beträgt 37,7 CAD, was einer Abweichung von +3,02 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von First National wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von First National führt. Daher wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" vergeben.