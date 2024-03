First National Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei First National betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,32 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,45, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Analysten haben für First National insgesamt eine "Neutral" Einschätzung abgegeben, da 0 Kaufempfehlungen, 6 neutrale Empfehlungen und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Im letzten Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für First National liegt bei 41,17 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 11,93 Prozent entspricht. Daher erhält das Kursziel das Rating "Gut", obwohl die Gesamtbewertung weiterhin "Neutral" ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der First National von 36,78 CAD 3,06 Prozent unter dem GD200 (37,94 CAD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 39,12 CAD, was einem Abstand von -5,98 Prozent entspricht und daher als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von First National als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von First National eine Dividendenrendite von 6,49 %, was einen Mehrertrag von 0,56 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".