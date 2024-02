First National Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Anleger-Stimmung bei First National in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Titels führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den sozialen Medien keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über First National. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von First National als unterbewertet, da das KGV mit 9,54 insgesamt 93 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der bei 129,87 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 6 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für First National vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".