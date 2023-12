First National Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die First National ist derzeit nach technischer Analyse ein "Neutral"-Wert. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 37,81 CAD, während der Aktienkurs (38,09 CAD) um +0,74 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 37,08 CAD, was einer Abweichung von +2,72 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Dividendenrendite von 6,74 Prozent liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,71 Prozent in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Die Aktie wird daher als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird die First National daher als "Gut"-Wert eingestuft.