First /NC Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für First -Southern Pines Nc ergibt sich ein RSI-Wert von 63,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Handelsbanken"-Branche hat First -Southern Pines Nc in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,94 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -27,79 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von 2,18 Prozent hatte, liegt die Unterperformance bei 36,12 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenpolitik von First -Southern Pines Nc zeigt eine negative Differenz von -5330,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der "Handelsbanken"-Branche. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Auf fundamental Basis ist First -Southern Pines Nc im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,95 im Vergleich zum Branchen-KGV von 14,82. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.