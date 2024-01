First /NC Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "First Bancorp":

Die Aktie von First -Southern Pines Nc weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,43 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Die Anleger diskutierten ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First -Southern Pines Nc. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über First -Southern Pines Nc in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First -Southern Pines Nc liegt bei 11,48, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 15,61. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens um 26 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.