First /NC Aktie: So schnell kann es gehen

Wer derzeit in die Aktie von First-Southern Pines Nc investiert, kann eine Dividendenrendite von 2,43 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken liegt der Ertrag jedoch um 136,44 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Stimmung gegenüber der Aktie von First-Southern Pines Nc wird als neutral eingeschätzt. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Einschätzungen neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem neutrale Themen bezüglich First-Southern Pines Nc diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von First-Southern Pines Nc auf 31,75 USD festgelegt, während der aktuelle Kurs 34,72 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +9,35 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 35,56 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von First-Southern Pines Nc als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,7 und für den RSI25 von 47,03, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.