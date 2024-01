First Mining Gold Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Anlegerstimmung gegenüber First Mining Gold war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt zwei positive und 11 negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält First Mining Gold daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Mining Gold-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 42,68 im neutralen Bereich, so dass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die aktuelle Dividendenrendite für First Mining Gold beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) betrachtet. Der GD200 für First Mining Gold liegt bei 0,16 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,135 CAD liegt, was einer Abweichung von -15,63 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 0,13 CAD, was einer Abweichung von +3,85 Prozent entspricht und die Aktie somit zu einem "Neutral"-Wert für diesen Zeitraum macht.

Insgesamt erhält First Mining Gold auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung und ein "Neutral"-Rating für den RSI, die Dividendenpolitik und die technische Analyse.