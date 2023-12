First Mining Gold Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Mining Gold-Aktie zeigt derzeit einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,05, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für First Mining Gold.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei First Mining Gold festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,16 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,135 CAD liegt, was einem Unterschied von -15,63 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,13 CAD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die First Mining Gold-Aktie nach den verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.