First Mining Gold Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Kurs der Aktie First Mining Gold steht am 30.06.2023, 12:47 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 0.165 CAD. Der Titel wird der Branche "Gold" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Mining Gold. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 100 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass First Mining Gold momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 66,67, was bedeutet, dass First Mining Gold hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. First Mining Gold wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der First Mining Gold als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First Mining Gold vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0,7 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 324,24 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0.165 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der First Mining Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,19 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0.165 CAD) deutlich darunter (Unterschied -13,16 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (0,18 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,33 Prozent), somit erhält die First Mining Gold-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die First Mining Gold-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.