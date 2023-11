First Mining Gold Aktie: Alles nach Plan!

First Mining Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,1 Prozent erzielt. Dies ist eine Underperformance von -32,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -6 Prozent gefallen sind. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6 Prozent, und First Mining Gold lag 32,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für First Mining Gold liegt bei 41,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 46,15 und zeigt eine ähnliche Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 gute Bewertung für First Mining Gold abgegeben. Es gab keine neutralen oder schlechten Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,7 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 382,76 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Einschätzung wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbild für First Mining Gold hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Es gab negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was mit einer weiteren "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält First Mining Gold daher ein "Schlecht"-Rating für dieses Kriterium.