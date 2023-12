First Mid Illinois Bancshares Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Analystenbewertung für First Mid Bancshares zeigt, dass das Unternehmen langfristig von institutioneller Seite aus eine positive Einschätzung erhält. In den letzten 12 Monaten wurde der Titel 2 Mal als "Gut" bewertet, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, wird der aktuelle Kurs von 35,01 USD positiv bewertet, da eine Entwicklung von 8,54 Prozent erwartet wird und das mittlere Kursziel bei 38 USD liegt.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der "Finanzen"-Branche zeigt jedoch eine unterdurchschnittliche Performance von -10,9 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,27 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält First Mid Bancshares in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, da der Aktienkurs mit 27,87 Prozent über dem GD200 liegt und der GD50 einen Abstand von +16,89 Prozent aufweist. Auf Basis dieser Analyse wird der Kurs der First Mid Bancshares-Aktie insgesamt als positiv bewertet.