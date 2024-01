First Mid Illinois Bancshares Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von First Mid Bancshares liegt bei 80,89, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36,18, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: Die Diskussionen zu First Mid Bancshares in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die behandelten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Basierend darauf kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann. Zusammenfassend ist die Aktie von First Mid Bancshares aus Anlegerperspektive angemessen mit "Gut" bewertet.

Dividende: Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, liegt aktuell bei 3,13 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 138,81. Die Differenz von -135,68 Prozent zur Branche führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik von First Mid Bancshares.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt First Mid Bancshares 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine Aktualisierungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38 USD, was einer potenziellen Steigerung um 12,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die First Mid Bancshares-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

