First Mid Illinois Bancshares Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von First Mid Bancshares basieren wir auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die First Mid Bancshares-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt, dass First Mid Bancshares auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 50,1). Aus diesem Grund erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie der First Mid Bancshares von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu First Mid Bancshares. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent aufgrund des aktuellen Schlusskurses von 30,69 USD bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie der First Mid Bancshares.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über First Mid Bancshares neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält First Mid Bancshares insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt First Mid Bancshares mit einer Rendite von 0,73 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,83 Prozent, wobei First Mid Bancshares mit 1,56 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.