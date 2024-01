First Mid Illinois Bancshares Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich First Mid Bancshares ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigen die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Mid Bancshares-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der aktuelle Wert beträgt 27,79 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (33,67 USD) liegt (Unterschied +21,16 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Dieses Ergebnis wiederholt sich auch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Demnach liegt der letzte Schlusskurs auch hier über dem gleitenden Durchschnitt (+5,95 Prozent), was zu einem erneuten "Gut"-Rating für die First Mid Bancshares-Aktie führt.

Hinsichtlich der Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. First Mid Bancshares weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat einen Wert von 138,98, was zu einer Differenz von -135,85 Prozent zur First Mid Bancshares-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) kann dazu genutzt werden, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für First Mid Bancshares liegt bei 99,05, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,98, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".