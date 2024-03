First Mid Illinois Bancshares Aktie: Reine Nervensache!

Die Aktie der First Mid Bancshares erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein positives Urteil. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu First Mid Bancshares. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie des Unternehmens liegt bei 0 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 30,04 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete negative Kursentwicklung von -100 Prozent hin, was als schlecht bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von First Mid Bancshares.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das KGV der Aktie der First Mid Bancshares derzeit 8,7, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine positive Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 29,25 USD für den Schlusskurs der First Mid Bancshares-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 30,04 USD, was einem Unterschied von +2,7 Prozent entspricht und daher neutral bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung in der technischen Analyse führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von First Mid Bancshares eine Rendite von 2,73 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 136,2 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine negative Bewertung.

Insgesamt lässt die Analyse der Analysten und der Fundamentaldaten auf eine positive Entwicklung der Aktie von First Mid Bancshares schließen, während die technische Analyse und die Dividendenrendite gemischte Ergebnisse liefern.