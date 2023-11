First Mid Illinois Bancshares Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der First Mid Bancshares beträgt derzeit 8,27, was 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Handelsbanken liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der First Mid Bancshares derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Analysten haben die Aktie der First Mid Bancshares in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu First Mid Bancshares. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 38 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,15 Prozent darstellt, was wiederum zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der First Mid Bancshares zeigt einen Wert von 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25,27, was wiederum zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die First Mid Bancshares mit 3,13 Prozent derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 5334,2 Prozent für Handelsbanken. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.