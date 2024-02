First Merchants Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "First Merchants":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei First Merchants beträgt das aktuelle KGV 9. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 16. Somit ist First Merchants aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte First Merchants eine Performance von -16,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -1,92 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,52 Prozent im Branchenvergleich für First Merchants. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 151421,65 Prozent im letzten Jahr, jedoch lag First Merchants 151438,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen zu First Merchants abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 36 USD, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Somit erhält die First Merchants-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In den vergangenen zwei Wochen wurde First Merchants von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut" und insgesamt eine positive Empfehlung.