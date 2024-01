First Merchants Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der First Merchants-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 30,05 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 36,18 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +20,4 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 32,54 USD, was einer positiven Differenz von +11,19 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist First Merchants derzeit einen Wert von 5,09 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,81 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete First Merchants eine Performance von -0,65 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 2,04 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -2,69 Prozent im Branchenvergleich und zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors liegt die Performance von First Merchants um 11,34 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die First Merchants-Aktie langfristig unterdurchschnittlich ist. Darüber hinaus hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.