First Merchants Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von First Merchants ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 8,86 ist die Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 34,29, was einem Abstand von 74 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -14,62 Prozent, was 21,87 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -0,57 Prozent, und First Merchants liegt aktuell 14,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für First Merchants zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (39,01 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,97 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Stimmungsänderung der Anleger ergibt ein positives Bild, da sich die Stimmungslage zunehmend verbessert. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die First Merchants-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre First Merchants-Analyse vom 14.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Merchants jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Merchants-Analyse.

First Merchants: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...