First Merchants Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "First Merchants":

Was erwartet Sie bei den Quartalszahlen?

In einem Monat wird das in Muncie, USA, ansässige Unternehmen First Merchants seine Quartalszahlen für das 1. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die First Merchants Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Prognosen für das 1. Quartal 2024

Die Marktkapitalisierung der First Merchants Aktie beträgt derzeit 1,87 Mrd. EUR. Die Analysten erwarten, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um -3,70 Prozent auf 149,81 Mio. EUR zurückgehen wird. Ebenso wird ein Rückgang des Gewinns um -22,40% auf 45,75 Mio. EUR prognostiziert.

Langfristige Prognosen für das Jahr 2024

Auf Jahressicht wird ein Anstieg des Umsatzes um +2,60 Prozent und ein Rückgang des Gewinns um -13,40 Prozent auf 156,13 Mio. EUR erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr, wo der Gewinn 201,19 Mio. EUR betrug, bleibt der Gewinn weiterhin positiv. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 3,52 EUR sinken.

Reaktion der Aktionäre

Aktionäre haben bereits auf die Schätzungen für die Quartalszahlen reagiert, da der Kurs der First Merchants Aktie in den letzten 30 Tagen um +1,27% gestiegen ist.

Einschätzungen der Analysten und Charttechnik

Analysten prognostizieren, dass der Aktienkurs in 12 Monaten bei 38,64 EUR liegen wird, was einem potenziellen Gewinn von +23,02% basierend auf dem aktuellen Kurs entspricht. Aktionäre, die derzeit einsteigen möchten, können gemäß den Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +23,02% in 12 Monaten rechnen.

Charttechnisch wird kurzfristig eine Unterstützung bei First Merchants erwartet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre First Merchants-Analyse von 23.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Merchants jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur First Merchants Aktie

First Merchants: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...