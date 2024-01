First Merchants Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "First Merchants":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von First Merchants liegt bei 68,53, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 32,98, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Analysten haben die Aktie von First Merchants im letzten Jahr mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 36 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von First Merchants wurden anhand von Beiträgen und der Stimmungsänderung im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führte. Insgesamt ergibt sich daraus eine langfristige negative Stimmungslage für die Aktie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der First Merchants bei 30,05 USD, was als positiv bewertet wird, da der Aktienkurs bei 35,69 USD liegt, was einem Abstand von +18,77 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie gut ab, mit einer aktuellen Differenz von +10,98 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Gesamtbild für die First Merchants-Aktie.