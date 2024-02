First Merchants Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "First Merchants":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei First Merchants liegt das aktuelle KGV bei 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 16 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist First Merchants daher unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Für First Merchants liegt der RSI bei 35,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für First Merchants.

In Bezug auf die Dividende weist First Merchants derzeit eine Dividendenrendite von 4,02 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für First Merchants liegen bei 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 36 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die First Merchants-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.