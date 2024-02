First Majestic Silver wird immer uninteressanter …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei First Majestic Silver beträgt das aktuelle KGV 581. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 334. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von First Majestic Silver damit Stand heute überbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der First Majestic Silver von 6,12 CAD eine Entfernung von -19,26 Prozent vom GD200 (7,58 CAD) auf. Dies deutet aus charttechnischer Sicht auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 7,09 CAD, was einen Abstand von -13,68 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Demnach wird der Kurs der First Majestic Silver-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen rund um First Majestic Silver auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des Unternehmens als "Gut" und sieben Gut- sowie kein Schlecht-Signal auf dieser Ebene. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Gut" Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von First Majestic Silver eine Dividendenrendite von 0,39 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 liegt. Somit erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik aufgrund einer Differenz von -3,19 Prozent zum Branchendurchschnitt.

