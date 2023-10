First Majestic Silver erwartet starkes Umsatzplus: Quartalszahlen und Aktienkurs-Prognosen im Fokus

In 122 Tagen wird das Unternehmen First Majestic Silver aus Kanada seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Die Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich der Aktienkurs im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die First Majestic Silver Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,35 Mrd. EUR und in 122 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten die Analystenhäuser ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal des letzten Jahres erzielte First Majestic Silver einen Umsatz von 102,58 Mio. EUR, während jetzt ein Anstieg um +72,63 Prozent auf 177,08 Mio.EUR prognostiziert wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +117,90% auf -5,32 Mio.EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt. Demnach soll der Umsatz um +72,63 Prozent steigen und der Gewinn um +117,90 Prozent auf -34,50 Mio.EUR ansteigen.Im letzten Jahr betrug der Verlust noch -75,18 Mio.EUR.Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei -0,Euro13 liegen.

Aktionäre haben einige Schätzungen zu den Quartalszahlen vorab positiv bewertet.Aktuell liegt die Veränderung des Kurses in den letzten 30 Tagen bei +10,35 Prozent.

Die Analysten und die Charttechnik bewerten die Auswirkungen auf den Aktienkurs positiv. Laut der Einschätzung der Experten wird der Aktienkurs in 12 Monaten voraussichtlich 7,76 EUR erreichen, was einen Gewinn von +47,11 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeutet.

Betrachtet man den Kurstrend bei First Majestic Silver, so ist dieser stark positiv und es gibt keinen Widerstand beim gleitenden Durchschnitt von 50.

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Auch gibt er kein abschließendes Urteil über die Investitionsmöglichkeiten oder -risiken dieses Unternehmens ab. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich selbstständig über das Unternehmen informieren und gegebenenfalls eine qualifizierte Finanzberatung in Anspruch nehmen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre First Majestic Silver-Analyse von 21.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur First Majestic Silver Aktie

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...