First Majestic Silver bereitet Quartalsbericht vor: Umsatzprognose und Aktienentwicklung im Fokus

In 105 Tagen wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver, mit Sitz in Vancouver, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von First Majestic Silver beträgt 1,34 Mrd. EUR. Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen werden Investoren und Analysten genau auf das Ergebnis achten. Laut Datenanalyse rechnen Analystenhäuser mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte First Majestic Silver einen Umsatz von 101,49 Mio. EUR, aber nun wird ein Anstieg um +68,64 Prozent auf 171,15 Mio. EUR erwartet.

Auch der bisherige Verlust soll sich verbessern und voraussichtlich um +117,90% auf -5,26 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten eher positiv: Ein Umsatzanstieg von +68,64 Prozent und ein Gewinnzuwachs von +117,90 Prozent werden erwartet – dies würde zu einem Gewinn von -34,10 Mio.

Diese Schätzungen spiegeln sich jedoch nicht unbedingt in den Reaktionen der Aktionäre wider: In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -10,

Die Analysten bewerten die Auswirkungen auf den Aktienkurs folgendermaßen: In 12 Monaten könnte der Kurs bei 7,67 EUR stehen, was einem Gewinn von +76,41% entspricht. Investoren, die jetzt in First Majestic Silver einsteigen möchten, können gemäß den Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +76,

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein stark negativer Kurstrend bei der First Majestic Silver-Aktie und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre First Majestic Silver-Analyse von 07.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur First Majestic Silver Aktie

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...