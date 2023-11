First Majestic Silver: Vorhersage für Q4 Quartalszahlen - Umsatzsprung und Gewinnsteigerung erwartet

In weniger als 100 Tagen wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Besonders interessant ist auch die Entwicklung der First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. EUR zählt First Majestic Silver zu den bedeutenden Unternehmen in der Branche. Daher ist das Interesse an den bevorstehenden Quartalszahlen groß. Aktuell gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 100,76 Mio. EUR, während nun mit einem Anstieg um beeindruckende +65,96 Prozent auf 167,22 Mio. EUR gerechnet wird.

Auch in Bezug auf den Gewinn zeigen sich positive Prognosen: Voraussichtlich wird dieser um +117,90 Prozent sinken und bei -5,23 Mio. EUR liegen – eine erfreuliche Veränderung im Vergleich zum Vorjahresergebnis von -73,71 Mio. EUR.

Für das Gesamtjahr sind die Erwartungen ebenfalls optimistisch: Der Umsatz soll um +65,96 Prozent steigen und der Gewinn um +117,90 Prozent auf -33,83 Mio. EUR fallen.

Die Reaktion der Aktionäre ist allerdings gemischt: In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -12,47% verändert. Einige Anleger scheinen also noch unsicher zu sein und möchten die Quartalszahlen abwarten, bevor sie ihre Positionen anpassen.

Die Analysten schätzen den zukünftigen Aktienkurs von First Majestic Silver auf 7,62 EUR ein – eine Steigerung von +65,84% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Wer jetzt in die Aktie investieren möchte, kann laut Expertenschätzungen innerhalb eines Jahres mit einem Gewinn von +65,84% rechnen.

Insgesamt zeigt sich jedoch eine negative Entwicklung des Kurstrends bei First Majestic Silver aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet aktuell keine Unterstützung.

Es bleibt also spannend, wie sich die Quartalszahlen von First Majestic Silver auf den Aktienkurs und das Interesse der Anleger auswirken werden. Vor einer Investitionsentscheidung sollte man stets individuelle Marktanalysen und persönliche Risikobewertungen durchführen.

