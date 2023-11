First Majestic Silver: Umsatzsteigerung und Gewinnprognose vor Q4-Bericht erwartet

In knapp drei Monaten wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von First Majestic Silver beträgt derzeit 1,34 Mrd. EUR und in 102 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 101,09 Mio. EUR, während jetzt ein Sprung um +67,16 Prozent auf 168,98 Mio. EUR erwartet wird. Der Verlust soll sich voraussichtlich um -117,90% reduzieren auf -5,24 Mio. EUR.

Auf Jahresbasis sind Analysten optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +67,16 Prozent sowie des Gewinns um +117,90 Prozent auf -33,95 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf Jahressicht auf -0,13 EUR erhöhen.

Aktienbesitzer reagierten bisher verhalten auf diese Prognosen: In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -4,10% gesunken.

Analysten schätzen den Aktienkurs für die kommenden zwölf Monate positiv ein und erwarten einen Wert von 7,64 EUR – das entspräche einem Gewinn von +74,30%.

Aus charttechnischer Sicht weist der Kursverlauf bei First Majestic Silver einen stark negativen Trend auf, wobei der gleitende Durchschnitt über 50 Tage keine Unterstützung bietet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre First Majestic Silver-Analyse von 10.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur First Majestic Silver Aktie

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...