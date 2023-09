First Majestic Silver: Spannung vor Vorstellung der Quartalszahlen & Umsatzerwartungen

In knapp 48 Tagen wird First Majestic Silver, ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Vancouver, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen ausweisen wird. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Marktkapitalisierung von First Majestic Silver beläuft sich derzeit auf 1,51 Mrd. EUR. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sowohl Aktionäre als auch Analysten gebannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen warten. Laut Datenanalyse gehen Experten derzeit davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 109,83 Mio. EUR. Nun wird mit einem Rückgang um voraussichtlich 0,00 Prozent auf 0,00 EUR...