First Majestic Silver: Spannung vor Quartalszahlen und Prognose - Aktionäre erwarten Entwicklung

In nur noch 90 Tagen werden die neuen Quartalszahlen von First Majestic Silver bekanntgegeben. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,53 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten erwarten gespannt diese Zahlen. Laut Datenauswertungen rechnen die Analystenhäuser derzeit mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von First Majestic Silver noch 109,85 Mio. EUR und wird nun aufgrund dieser Prognose...