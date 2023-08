First Majestic Silver: Spannung vor Quartalsbilanz - Prognosen und Auswirkungen auf den Aktienkurs

In gut zwei Monaten wird First Majestic Silver, ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Vancouver, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekanntgeben. Investoren und Analysten warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei 1,46 Milliarden Euro. In nur noch 77 Tagen werden vor Börseneröffnung die neuen Quartalszahlen präsentiert. Die Analysten gehen nach aktuellen Datenanalysen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im dritten Quartal 2022 erzielte First Majestic Silver einen Umsatz von 108,92 Millionen Euro. Nun wird ein Rückgang um voraussichtlich 0,00 Prozent auf null Euro prognostiziert. Der bisherige Verlust soll sich jedoch verringern und...