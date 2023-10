First Majestic Silver: Spannende Quartalsbilanz erwartet - Prognose verspricht Umsatzsprung und Gewinnsteigerung

First Majestic Silver, ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, wird in 133 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,36 Mrd. EUR ist die First Majestic Silver Aktie vor Börseneröffnung eine interessante Investitionsmöglichkeit. Fachleute rechnen damit, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen Umsatzsprung machen wird. Im letzten Jahr erzielte First Majestic Silver im 4. Quartal einen Umsatz von 103,21 Mio. EUR; jetzt wird mit einem Plus von +74,98 Prozent auf 180,61 Mio. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich um +117,90% verringern und bei -5,35 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind...