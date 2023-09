First Majestic Silver: Quartalszahlen und Prognose - Erwartungen für Aktionäre

Finanzjournalisten sind Experten, wenn es darum geht, Finanznachrichten auf den Punkt zu bringen. Sie analysieren die Quartalszahlen von Unternehmen und geben eine Einschätzung zur Aktienentwicklung ab. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf das Unternehmen First Majestic Silver aus Vancouver, Kanada und seine bevorstehende Quartalsbilanz.

In nur 61 Tagen wird First Majestic Silver seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre des Unternehmens sind gespannt darauf zu erfahren, wie hoch der Umsatz und der Gewinn sein werden. Auch im Vergleich zum Vorjahr interessiert sie die Entwicklung der First Majestic Silver Aktie.

First Majestic Silver hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. EUR und wird in 61 Tagen die neuen Quartalszahlen bekannt geben. Analysten erwarten laut einer Datenanalyse...