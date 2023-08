First Majestic Silver: Quartalszahlen und Aktionärserwartungen im Fokus – Prognosen und Perspektiven

In weniger als drei Monaten wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver, mit Sitz in Vancouver, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von First Majestic Silver beträgt derzeit 1,46 Mrd. EUR. Die Anleger und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis des Unternehmens. Die aktuellen Datenanalysen zeigen, dass die Analystenhäuser ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal erwarten. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 108,87 Mio. EUR, während nun mit einem Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR gerechnet wird. Der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +133,30% reduzieren und bei -6,02 Mio....