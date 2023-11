First Majestic Silver: Quartalszahlen erzeugen Aufregung - Umsatzanstieg um +68,53% erwartet

In rund 106 Tagen wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung der First Majestic Silver Aktie auf etwa 1,34 Milliarden Euro. In 106 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben, worauf sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt warten. Experten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzzuwachs geben wird. Im vierten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 101,46 Millionen Euro und nun wird mit einem Anstieg um +68,53 Prozent auf rund 170,99 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +117,90 Prozent auf -5,26 Millionen Euro fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt. Es wird erwartet, dass der Umsatz um +68,53 Prozent steigt bzw. fällt und der Gewinn um +117,90 Prozent auf -34,09 Millionen Euro steigt. Im Vergleich zum Vorjahr (Gewinn von -74,28 Millionen Euro) würde dies eine leichte Verbesserung darstellen. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf Jahressicht ebenfalls verbessern und von vorherigen -0,13 Euro auf -0,-13Euro erhöhen.

Die ersten Reaktionen von Aktionären bezüglich dieser Schätzungen zur Quartalsbilanz sind unterschiedlich. Innerhalb der letzten 30 Tage verzeichnete die First Majestic Silver Aktie eine Veränderung von -4,47 Prozent.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb der nächsten 12 Monate wird erwartet, dass die Aktie bei einem Kurs von 7,67 Euro steht. Dies würde einen Gewinn von +69,68 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten. Investoren haben daher die Möglichkeit, basierend auf diesen Schätzungen in den kommenden 12 Monaten einen Gewinn von +69,68 Prozent zu erzielen.

Die Charttechnik zeigt hingegen einen stark negativen Kurstrend bei First Majestic Silver. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung für den Kursverlauf der Aktie.

