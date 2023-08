First Majestic Silver: Quartalszahlen mit Spannung erwartet - Potenzieller Gewinn von +46,65% prognostiziert

70 Tage vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts für das 3. Quartal wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver mit Sitz in Vancouver, Kanada von Aktionären und Analysten genau beobachtet. Die aktuellen Umsatz- und Gewinnzahlen werden mit Spannung erwartet. Laut Datenanalyse rechnen die Analystenhäuser derzeit mit einem leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 konnte First Majestic Silver einen Umsatz von 109,16 Mio. EUR verzeichnen, während nun ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +133,30% fallen und damit bei -6,03 Mio. EUR liegen.

Die Prognosen für das gesamte Jahr bleiben jedoch eher positiv: Der Umsatz soll um +2,00 Prozent steigen oder fallen und der Gewinn um +121,40 Prozent...