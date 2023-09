First Majestic Silver Quartalszahlen: Aktionäre erwarten Gewinn- und Umsatzzahlen

In nur 54 Tagen wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von First Majestic Silver im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Vor der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen beträgt die Marktkapitalisierung der First Majestic Silver Aktie bereits 1,48 Mrd. EUR. Analysten und Aktionäre warten gespannt auf das Ergebnis. Derzeit gehen die Experten davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommt. Im dritten Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz noch 109,83 Mio. EUR, während er nun voraussichtlich um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR zurückgeht. Auch beim bisherigen Verlust wird eine...