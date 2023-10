First Majestic Silver: Quartalsbilanz und Umsatzprognose treiben Kurssteigerung um 51,83% an

In nur noch 129 Tagen wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Zudem soll der bisherige Verlust reduziert werden.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch und prognostizieren sowohl einen steigenden Umsatz als auch einen Gewinnanstieg. Die Aktie von First Majestic Silver hat sich in den letzten 30 Tagen leicht negativ entwickelt.

Analysten schätzen, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten um etwa 51,83% steigen könnte. Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend.

Die nächsten Quartalszahlen werden daher mit Spannung erwartet und könnten wichtige Impulse für die weitere Entwicklung der First Majestic Silver Aktie liefern. Aktionäre sollten diese Entwicklungen genau beobachten, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

