First Majestic Silver: Quartalsbilanz Prognose - Steigerung von 74,93% erwartet

First Majestic Silver, ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Vancouver, wird in 123 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,36 Mrd. EUR stehen Investoren der First Majestic Silver-Aktie bevor der Bekanntgabe der Quartalszahlen gespannt gegenüber. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 103,20 Mio. EUR und nun wird ein Plus von beeindruckenden +74,93 Prozent auf erwartete 180,53 Mio. EUR prognostiziert. Zudem soll sich der bisherige Verlust voraussichtlich um +117,90 Prozent reduzieren und bei -5,35 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis zeigen sich die Analysten ebenfalls optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +74,93 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn wird voraussichtlich um +117,90 Prozent auf -34,73 Mio. EUR anwachsen bzw.sinken.Innerhalb eines Jahres ist eine leichte Verbesserung zu erwarten im Vergleich zur letztjährigen Zahl von -75,69 Mio.EUR.Der Gewinn pro Aktie soll sich auf Jahressicht bei etwa -0,13 EUR stabilisieren.

Aktionäre reagieren bereits teilweise vorab auf die Schätzungen bezüglich der Quartalszahlen. Innerhalb der letzten 30 Tage hat sich der Aktienkurs um +7,68 Prozent verändert.

Analysten und die Charttechnik zeigen sich positiv hinsichtlich First Majestic Silver. Auf Sicht von 12 Monaten wird ein Kursziel von 7,80 EUR prognostiziert, was einem potenziellen Gewinn von +46,12 Prozent entspricht. Anleger, die derzeit investieren möchten, können laut Experteneinschätzungen mit einer Rendite von +46,12 Prozent in einem Zeitraum von 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik zeigt ebenfalls einen stark positiven Kurstrend bei First Majestic Silver. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage stellt keinen großen Widerstand dar.

