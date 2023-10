First Majestic Silver: Quartalsbericht erwartet, starkes Umsatzwachstum prognostiziert

115 Tage sind es noch bis zum Quartalsbericht des kanadischen Unternehmens First Majestic Silver aus Vancouver. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen. Die aktuellen Schätzungen deuten auf ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal hin. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 101,97 Millionen Euro, nun wird mit einem Anstieg um 70,39 Prozent auf 173,74 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um 117,90 Prozent auf -5,29 Millionen Euro fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen ebenfalls optimistisch. Der Umsatz soll um 70,39 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um 117,90 Prozent auf -34,28 Millionen Euro verbessert werden. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei -0,13 Euro liegen.

Die Aktionäre haben bereits teilweise auf diese Schätzungen reagiert: In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um 10,26 Prozent gestiegen.

Die Analysten gehen davon aus, dass sich auch der Aktienkurs weiterhin positiv entwickeln wird: Innerhalb von zwölf Monaten wird ein Kursziel von 7,71 Euro erwartet – dies würde einen Gewinn von rund +48,95 Prozent bedeuten.

Auch die Charttechnik deutet auf einen positiven Trend bei First Majestic Silver hin: Der gleitende Durchschnitt über die letzten 50 Tage zeigt keinen Widerstand.

